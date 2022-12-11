Оккупанты 45 раз обстреляли Херсонскую область, попали в больницу и инфраструктурный объект

"Враг снова атаковал жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы, кафе, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

По данным Янушевича, за минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека погибли, еще пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Из-за вражеского обстрела уничтожены три служебных автомобиля, повреждены ангар и еще пять единиц техники, добавил он.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.