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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Освобождение всей области – вопрос времени". ВСУ ударили по позициям оккупантов возле Херсона

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Российские захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона
Российские захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Украинские военные минувшей ночью нанесли удары по позициям оккупантов в Херсонской области. Об этом 9 декабря в Telegram сообщил заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

"Ночь в Херсоне прошла неспокойно, под звуки взрывов от вражеских прилетов", – отметил Соболевский.

По его словам, российские захватчики в очередной раз били по гражданской инфраструктуре города.

"В отличие от этих террористов, ВСУ нанесли несколько успешных ударов по военным целям, расположенным на временно оккупированных территориях. Освобождение всей области – вопрос времени. Помогаем ВСУ и приближаем нашу победу", – подчеркнул Соболевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Юрий Соболевский, контрнаступление
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