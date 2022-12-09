"Освобождение всей области – вопрос времени". ВСУ ударили по позициям оккупантов возле Херсона

"Ночь в Херсоне прошла неспокойно, под звуки взрывов от вражеских прилетов", – отметил Соболевский.

По его словам, российские захватчики в очередной раз били по гражданской инфраструктуре города.

"В отличие от этих террористов, ВСУ нанесли несколько успешных ударов по военным целям, расположенным на временно оккупированных территориях. Освобождение всей области – вопрос времени. Помогаем ВСУ и приближаем нашу победу", – подчеркнул Соболевский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.