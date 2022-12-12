В Крыму оккупанты активизировали полицейские и контрразведывательные меры – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, по состоянию на 11 декабря текущего года из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в крымских населенных пунктах Межводное и Черноморское "российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)