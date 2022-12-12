В Крыму оккупанты активизировали полицейские и контрразведывательные меры – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, по состоянию на 11 декабря текущего года из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в крымских населенных пунктах Межводное и Черноморское "российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные меры".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В августе ВСУ начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ отходить из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные, а позже освободили всю территорию на правом берегу Днепра.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того, как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.