Оккупанты снесли униальный модернистский санаторий в Крыму – соцсети

"Зорі України" – это шедевр архитектуры модернизма мирового класса. Мрачно вписанные в горный ландшафт южного побережья Крыма бруталистские структуры санатория были жемчужиной не только Украины, но и во всем мире", – говорится в сообщении.

В сообществе отметили, что Крым должен быть освобожден, прежде чем Россия "освободит" Крым от крымских татар и культурного наследия.

"Если у вас вдруг появятся иллюзии, что у России Путина есть немного пиетета к советскому наследию, – забудьте. Им неизвестны концепции культуры и наследия, ценность составляют только деньги и война. Уважение к наследию, искусству и истории – это то, что отличает цивилизованного человека от российского оккупанта", – сказано в сообщении.

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