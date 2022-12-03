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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма

Оккупанты готовятся вывозить экспонаты из музеев в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории
Оккупанты готовятся вывозить экспонаты из музеев в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории
Фото: wikipedia.org

Россияне завезли упаковочный материал в центральные музеи оккупированного Крыма и готовят коллекции и экспонаты к вывозу в Россию. Об этом сообщила общественная организация "Крымский институт стратегических исследований".

Организация сообщила, что вывозить культурное наследие Украины начнут в случае ухода российских войск в Перекоп и наступления ВСУ на левом берегу Днепра.

Издание "Бабель" узнало из источников, что фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в республиканские музеи. Они подчинены оккупационному министерству культуры Крыма. Речь идет о музеях в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории, это:

  • Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник;
  • "Судацкая крепость", которая является отделом Национального заповедника "София Киевская" в Киеве;
  • Крымский республиканский краеведческий музей "Центральный музей Тавриды", куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко;
  • Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея "Центральный музей Тавриды";
  • Крымскотатарский музей искусств (после оккупации полуострова называется "Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия");
  • Крымский этнографический музей в Симферополе;
  • Симферопольский художественный музей;
  • Евпаторийский краеведческий музей, отделами которого являются Музей истории и этнографии крымских караимов имени С.И. Кушуль и Евпаторийский музей истории Крымской войны.
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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