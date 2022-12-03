Россияне готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма

Организация сообщила, что вывозить культурное наследие Украины начнут в случае ухода российских войск в Перекоп и наступления ВСУ на левом берегу Днепра.

Издание "Бабель" узнало из источников, что фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в республиканские музеи. Они подчинены оккупационному министерству культуры Крыма. Речь идет о музеях в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории, это:

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.