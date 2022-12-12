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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Матрос-предатель из Крыма получил 13 лет за госизмену. Его взяли в плен при освобождении Херсонской области – ГБР

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Военнослужащий из Симферополя принял российскую присягу в 2014 году
Военнослужащий из Симферополя принял российскую присягу в 2014 году
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Святошинский районный суд Киева признал виновным в государственной измене матроса-гранатометчика, который после оккупации Россией Крыма в 2014 году добровольно присягнул на верность агрессору. Об этом пресс-служба ГБР 12 декабря сообщила в Telegram.

По данным следствия, он служил в одной из воинских частей Симферополя. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину принимал участие в боевых действиях  вместе с войсками оккупантов.

"В конце августа 2022 года во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен к Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд назначил матросу наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

"ГБР продолжает осуществлять системную работу по выявлению предателей, в том числе тех, кто перешел на сторону врага еще в 2014 году", – отмечают правоохранители.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Киев, Крым, Симферополь, Херсонская область, приговор, госизмена, война России против Украины, Святошинский суд
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