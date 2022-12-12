Матрос-предатель из Крыма получил 13 лет за госизмену. Его взяли в плен при освобождении Херсонской области – ГБР

По данным следствия, он служил в одной из воинских частей Симферополя. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину принимал участие в боевых действиях вместе с войсками оккупантов.
"В конце августа 2022 года во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен к Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.
Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Суд назначил матросу наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.
"ГБР продолжает осуществлять системную работу по выявлению предателей, в том числе тех, кто перешел на сторону врага еще в 2014 году", – отмечают правоохранители.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.