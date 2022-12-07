ГБР сообщило о подозрении в госизмене главе оккупационной полиции одного из районов Луганской области

По информации ГБР, правоохранитель после захвата города российскими войсками города остался на временно оккупированной территории и занял должность руководителя так называемого Кременского отдела полиции МВД "ЛНР".
"Он занимался проверкой документов у местного населения и подбирал себе подчиненных, агитируя людей работать на оккупантов", – говорится в сообщении.
Также, как информируют в ГБР, о подозрении сообщили молодому мужчине, который учился в высшем учебном заведении системы МВД Украины.
"После начала российского вторжения он встретился с представителями оккупационных властей и согласился начать службу в так называемых правоохранительных органах "ЛНР". Парень принял "присягу" на верность оккупантам и занял должность в так называемом Новопсковском районном отделе внутренних дел МВД "ЛНР", – говорится в сообщении.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Кременная с апреля 2022 года находится под оккупацией Вооруженных сил РФ.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 3 декабря, украинские защитники освободили в Луганской области 13 населенных пунктов.