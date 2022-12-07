ГБР сообщило о подозрении в госизмене главе оккупационной полиции одного из районов Луганской области

По информации ГБР, правоохранитель после захвата города российскими войсками города остался на временно оккупированной территории и занял должность руководителя так называемого Кременского отдела полиции МВД "ЛНР".

"Он занимался проверкой документов у местного населения и подбирал себе подчиненных, агитируя людей работать на оккупантов", – говорится в сообщении.

Также, как информируют в ГБР, о подозрении сообщили молодому мужчине, который учился в высшем учебном заведении системы МВД Украины.

"После начала российского вторжения он встретился с представителями оккупационных властей и согласился начать службу в так называемых правоохранительных органах "ЛНР". Парень принял "присягу" на верность оккупантам и занял должность в так называемом Новопсковском районном отделе внутренних дел МВД "ЛНР", – говорится в сообщении.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).