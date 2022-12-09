Экс-руководителя пожарной части в Донецкой области подозревают в сотрудничестве с оккупантами – ГБР

По данным следствия, мужчина добровольно перешел работать к оккупантам Фото: dbr.gov.ua

"После захвата российскими войсками отдельных населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области мужчина добровольно пошел работать на оккупантов. Он получил от оккупационной администрации "должность", связанную с выполнением организационно-распорядительных функций в так называемой пожарно-спасательной части Светлодарска", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, фигурант участвовал в заседаниях под председательством оккупационного "главы" местной администрации Светлодарска.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).