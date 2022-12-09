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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-руководителя пожарной части в Донецкой области подозревают в сотрудничестве с оккупантами – ГБР

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По данным следствия, мужчина добровольно перешел работать к оккупантам
По данным следствия, мужчина добровольно перешел работать к оккупантам
Фото: dbr.gov.ua

Госбюро расследований Украины объявило о подозрении бывшему руководителю одной из пожарных частей Донецкой области, который, по данным следствия, сотрудничает с российскими оккупантами. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 9 декабря.

"После захвата российскими войсками отдельных населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области мужчина добровольно пошел работать на оккупантов. Он получил от оккупационной администрации "должность", связанную с выполнением организационно-распорядительных функций в так называемой пожарно-спасательной части Светлодарска", – говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, фигурант участвовал в заседаниях под председательством оккупационного "главы" местной администрации Светлодарска.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, оккупация, Светлодарск, война России против Украины, ГБР
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