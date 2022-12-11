Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал – глава Пентагона

Текст выступления опубликован на сайте Пентагона.

"Соединенные Штаты стоят на пороге нового этапа, на котором мы впервые столкнемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических конкурентов. Китай расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. И пока Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, как [президент РФ Владимир] Путин занимается глубоко безответственным бряцанием ядерным оружием", – сказал Остин.

Ядерные государства несут большую ответственность за то, чтобы избежать провокационных действий, снизить риск распространения, предотвратить эскалацию и ядерную войну, подчеркнул он.