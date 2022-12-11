Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал – глава Пентагона

Текст выступления опубликован на сайте Пентагона.
"Соединенные Штаты стоят на пороге нового этапа, на котором мы впервые столкнемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических конкурентов. Китай расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. И пока Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, как [президент РФ Владимир] Путин занимается глубоко безответственным бряцанием ядерным оружием", – сказал Остин.
Ядерные государства несут большую ответственность за то, чтобы избежать провокационных действий, снизить риск распространения, предотвратить эскалацию и ядерную войну, подчеркнул он.
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства, и сделал ряд заявлений, которые президент Украины Владимир Зеленский называл ядерным шантажом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
9 декабря Путин сказал, что допускает возможность изменения ядерной доктрины РФ и включение в нее возможности нанесения превентивного ядерного удара (сейчас она предполагает ответно-встречный удар).