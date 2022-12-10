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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица: После поражения России в войне должна произойти ее демилитаризация и денуклеаризация

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Кислица рассказал, что нужно предпринять в РФ после ее поражения в войне
Кислица рассказал, что нужно предпринять в РФ после ее поражения в войне
Фото: EPA

После победы Украины в войне Россия должна пройти демилитаризацию и денуклеаризацию. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 9 декабря. Текст речи он опубликовал на своей странице в Facebook.

"После поражения России и окончания войны должна произойти демилитаризация и денуклеаризация России. Это предотвратит угрозу повторения агрессии, заложив тем самым прочную основу как для превращения России в миролюбивую нацию, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности", – сказал дипломат.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid0R6QZVtstv2VZHgfwrAXi98ypC7ip2E4Cgc7oyf9kfkvFv9t8aeyVuBBCziBaV8jsl

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, демилитаризация, война России против Украины, денуклеаризация
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