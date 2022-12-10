Кислица: После поражения России в войне должна произойти ее демилитаризация и денуклеаризация

"После поражения России и окончания войны должна произойти демилитаризация и денуклеаризация России. Это предотвратит угрозу повторения агрессии, заложив тем самым прочную основу как для превращения России в миролюбивую нацию, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности", – сказал дипломат.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.