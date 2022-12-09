Путин "думает" над тем, чтобы изменить ядерную доктрину РФ и включить в нее возможность превентивного удара

Путин: Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы – нет, то это нас заставляет задуматься Фото: ЕРА

Объясняя свое высказывание, что если Россия не применит первой ядерное оружие, то "ни при каких обстоятельствах и второй не применит", Путин сказал, что ядерная доктрина РФ предполагает возможность применения "ответно-встречного" удара.

"Я понимаю, что как только ядерное оружие появилось, все человечество беспокоит: а что будет с планетой и с нами? Я поясню некоторые вещи, что я имел в виду. У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе – они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее", – сказал Путин.

Он пояснил, что речь о крылатых ракетах, которые у России есть и которые, по мнению Путина "более современные и более даже эффективные" чем ракеты, имеющиеся у США.

"Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы. В Штатах есть теория и даже практика, у них в стратегии, в документах это прописано, – превентивный удар. У нас – нет. У нас же, в нашей стратегии, сформулирован ответно-встречный удар", – добавил он.

Путин заявил, что сейчас российская ядерная доктрина предполагает начало ответа РФ после фиксации стартов ракет у противника.

"Это когда наша система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует – старты произошли, потом начинается ответ, – сказал глава Кремля. – Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы – нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого родам идеями в сфере обороны других стран".