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Путин "думает" над тем, чтобы изменить ядерную доктрину РФ и включить в нее возможность превентивного удара

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Путин: Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то это нас заставляет задуматься
Путин: Если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы – нет, то это нас заставляет задуматься
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин допускает возможность изменения ядерной доктрины РФ. Об этом он заявил 9 декабря на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан, расшифровку приводит сайт Кремля.

Объясняя свое высказывание, что если Россия не применит первой ядерное оружие, то "ни при каких обстоятельствах и второй не применит", Путин сказал, что ядерная доктрина РФ предполагает возможность применения "ответно-встречного" удара. 

"Я понимаю, что как только ядерное оружие появилось, все человечество беспокоит: а что будет с планетой и с нами? Я поясню некоторые вещи, что я имел в виду. У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара, первое. Второе – они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее", – сказал Путин. 

Он пояснил, что речь о крылатых ракетах, которые у России есть и которые, по мнению Путина "более современные и более даже эффективные" чем ракеты, имеющиеся у США. 

"Поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы. В Штатах есть теория и даже практика, у них в стратегии, в документах это прописано, – превентивный удар. У нас – нет. У нас же, в нашей стратегии, сформулирован ответно-встречный удар", – добавил он. 

Путин заявил, что сейчас российская ядерная доктрина предполагает начало ответа РФ после фиксации стартов ракет у противника. 

"Это когда наша система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует – старты произошли, потом начинается ответ, – сказал глава Кремля. –  Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы – нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого родам идеями в сфере обороны других стран". 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, угрозы, война России против Украины, ядерный удар
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