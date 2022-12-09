"Трубить о дружбе невыгодно". Премьер Индии отменил ежегодную встречу с Путиным из-за ядерных угроз Украине – Bloomberg

Лидеры России и Индии после заключения декларации о стратегическом партнерстве в 2000 году встречаются ежегодно, но в этом декабре Путин и Моди не проведут саммит Фото: EPA

Отмену саммита подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщил ТАСС. Причин он не уточнял. В МИД Индии на запрос агентства о комментариях по этому поводу не ответили.

По словам источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным из-за того, что тот пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Отношения между Индией и Россией остаются прочными, но "трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди", сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и России не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства. До сих пор встреча, которая обычно проводится в декабре, была отменена только раз – в 2020 году, в разгар пандемии.

Один из источников Bloomberg среди российских чиновников считает, что решение Индии об отмене встречи в декабре "стало очевидным" во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, когда Моди на двусторонней встрече призвал Путина стремиться к миру в Украине.

Bloomberg отмечает также, что после начала вторжения РФ в Украину Индия стала "одной из крупнейших колеблющихся наций" и пытается балансировать между Москвой, ключевым поставщиком оружия и дешевых энергоносителей, и США и их союзниками, которые ввели санкции и установили предельные цены на российскую нефть.