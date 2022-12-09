"Трубить о дружбе невыгодно". Премьер Индии отменил ежегодную встречу с Путиным из-за ядерных угроз Украине – Bloomberg

Отмену саммита подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщил ТАСС. Причин он не уточнял. В МИД Индии на запрос агентства о комментариях по этому поводу не ответили.
По словам источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным из-за того, что тот пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Отношения между Индией и Россией остаются прочными, но "трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди", сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.
Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и России не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства. До сих пор встреча, которая обычно проводится в декабре, была отменена только раз – в 2020 году, в разгар пандемии.
Один из источников Bloomberg среди российских чиновников считает, что решение Индии об отмене встречи в декабре "стало очевидным" во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, когда Моди на двусторонней встрече призвал Путина стремиться к миру в Украине.
Bloomberg отмечает также, что после начала вторжения РФ в Украину Индия стала "одной из крупнейших колеблющихся наций" и пытается балансировать между Москвой, ключевым поставщиком оружия и дешевых энергоносителей, и США и их союзниками, которые ввели санкции и установили предельные цены на российскую нефть.
Индия является участницей QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят Япония, США и Австралия. Из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину. Премьер-министр Японии Фумио Кисида требовал от индийского коллеги реакции по поводу военного вторжения РФ в Украину.
Весной Индия резко увеличила закупки российской нефти, что частично смягчило для России последствия санкций.
30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, а также Габон, Китай и Бразилия, воздержалась при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины.
По данным Reuters, с 24 февраля по 20 ноября импорт товаров из России в Индию вырос почти в пять раз, до $29 млрд, если сравнивать с таким же периодом год назад (было $6 млрд).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому каналу NDTV в декабре обратил внимание, что возможность для Индии покупать российскую нефть по низкой цене связана с тем, что украинцы страдают от российской агрессии. "Если вы покупаете дешевую российскую нефть, сделайте больше для помощи Украине сегодня, а также для прекращения войны завтра", – заявил Кулеба.