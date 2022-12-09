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"Трубить о дружбе невыгодно". Премьер Индии отменил ежегодную встречу с Путиным из-за ядерных угроз Украине – Bloomberg

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Лидеры России и Индии после заключения декларации о стратегическом партнерстве в 2000 году встречаются ежегодно, но в этом декабре Путин и Моди не проведут саммит
Лидеры России и Индии после заключения декларации о стратегическом партнерстве в 2000 году встречаются ежегодно, но в этом декабре Путин и Моди не проведут саммит
Фото: EPA

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским президентом Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине. Об этом сообщило 9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмену саммита подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщил ТАСС. Причин он не уточнял. В МИД Индии на запрос агентства о комментариях по этому поводу не ответили. 

По словам источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным из-за того, что тот пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Отношения между Индией и Россией остаются прочными, но "трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди", сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и России не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства. До сих пор встреча, которая обычно проводится в декабре, была отменена только раз – в 2020 году, в разгар пандемии.

Один из источников Bloomberg среди российских чиновников считает, что решение Индии об отмене встречи в декабре "стало очевидным" во время сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, когда Моди на двусторонней встрече призвал Путина стремиться к миру в Украине.

Bloomberg отмечает также, что после начала вторжения РФ в Украину Индия стала "одной из крупнейших колеблющихся наций" и пытается балансировать между Москвой, ключевым поставщиком оружия и дешевых энергоносителей, и США и их союзниками, которые ввели санкции и установили предельные цены на российскую нефть.

Контекст:

Индия является участницей QUAD ("Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности"), в которую также входят Япония, США и Австралия. Из этой четверки только Индия не осудила вторжение России в Украину. Премьер-министр Японии Фумио Кисида требовал от индийского коллеги реакции по поводу военного вторжения РФ в Украину.

Весной Индия резко увеличила закупки российской нефти, что частично смягчило для России последствия санкций. 

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, а также Габон, Китай и Бразилия, воздержалась при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. 

По данным Reuters, с 24 февраля по 20 ноября импорт товаров из России в Индию вырос почти в пять раз, до $29 млрд, если сравнивать с таким же периодом год назад (было $6 млрд).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийскому каналу NDTV в декабре обратил внимание, что возможность для Индии покупать российскую нефть по низкой цене связана с тем, что украинцы страдают от российской агрессии. "Если вы покупаете дешевую российскую нефть, сделайте больше для помощи Украине сегодня, а также для прекращения войны завтра", – заявил Кулеба.

Теги: Россия, Владимир Путин, Индия, ядерное оружие, саммит, война России против Украины, Нарендра Моди, встреча
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