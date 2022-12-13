Россияне обстреляли Сумскую область, пострадали клуб и пожарная часть – глава обладминистрации

По его словам, огонь по приграничному селу россияне открыли после 14.00, предварительно – из самоходной артиллерийской установки (САУ).
"Было 18 прилетов. Осколки от разрывов снарядов повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также разрывы были возле сельского дома культуры и посреди улиц", – написал Живицкий.
Он отметил, что местные жители "успели спрятаться и не пострадали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.