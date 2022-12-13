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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Сумскую область, пострадали клуб и пожарная часть – глава обладминистрации

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Живицкий отметил, что было 18 прилетов
Живицкий отметил, что было 18 прилетов
Скриншот: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

Российские оккупанты обстреляли 13 декабря Эсманскую территориальную общину Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, огонь по приграничному селу россияне открыли после 14.00, предварительно – из самоходной артиллерийской установки (САУ).

"Было 18 прилетов. Осколки от разрывов снарядов повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также разрывы были возле сельского дома культуры и посреди улиц", – написал Живицкий.

Он отметил, что местные жители "успели спрятаться и не пострадали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, автомобиль, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, россияне
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