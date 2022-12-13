Россияне обстреляли Сумскую область, пострадали клуб и пожарная часть – глава обладминистрации

Живицкий отметил, что было 18 прилетов Скриншот: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

По его словам, огонь по приграничному селу россияне открыли после 14.00, предварительно – из самоходной артиллерийской установки (САУ).

"Было 18 прилетов. Осколки от разрывов снарядов повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также разрывы были возле сельского дома культуры и посреди улиц", – написал Живицкий.

Он отметил, что местные жители "успели спрятаться и не пострадали".

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