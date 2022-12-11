Россияне дважды за сутки обстреляли общину в Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов калибра 120 мм по одному из приграничных сел. Было шесть прилетов", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что "позже еще 13 мин разорвались на приграничье".
"Обстрелы повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было", – подчеркнул Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.