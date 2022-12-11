Россияне дважды за сутки обстреляли общину в Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

Живицкий отметил, что от россиян прилетели 19 мин Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов калибра 120 мм по одному из приграничных сел. Было шесть прилетов", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что "позже еще 13 мин разорвались на приграничье".

"Обстрелы повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было", – подчеркнул Живицкий.

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