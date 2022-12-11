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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне дважды за сутки обстреляли общину в Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

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Живицкий отметил, что от россиян прилетели 19 мин
Живицкий отметил, что от россиян прилетели 19 мин
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

11 декабря по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреливали Великописаревскую территориальную общину Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину. Около полудня россияне вели огонь из минометов калибра 120 мм по одному из приграничных сел. Было шесть прилетов", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что "позже еще 13 мин разорвались на приграничье".

"Обстрелы повредили частный дом. Пострадавших среди людей не было", – подчеркнул Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, россияне
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