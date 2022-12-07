Оккупанты обстреляли общину в Сумской области из минометов – глава ОВА

"Около 14.30 российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину. 11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел", – сообщил он.

Живицкий отметил, что другие районы области обстрелам не подвергались.

Война России против Украины. Главное (обновляется)