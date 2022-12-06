Российские войска ранили дедушку в Сумской области – ОВА

Оккупанты выпустили 20 снарядов из РСЗО "Град" прямо по населенному пункту в Эсманской общине, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, в Эсманской общине россияне ранили дедушку – 69-летний мужчина оказался на улице во время вражеских обстрелов.

"После обеда россияне ударили из "Градов" по нашей территории. Армейцы России выпустили 20 снарядов прямо по населенному пункту. Значительные повреждения получили три частных дома местных жителей. В одном доме начался пожар, – написал Живицкий. – От осколков пострадал житель общины. У него рваная рана щеки. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь".

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