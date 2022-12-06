Российские войска ранили дедушку в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, в Эсманской общине россияне ранили дедушку – 69-летний мужчина оказался на улице во время вражеских обстрелов.
"После обеда россияне ударили из "Градов" по нашей территории. Армейцы России выпустили 20 снарядов прямо по населенному пункту. Значительные повреждения получили три частных дома местных жителей. В одном доме начался пожар, – написал Живицкий. – От осколков пострадал житель общины. У него рваная рана щеки. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но российские военные регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Накануне, 5 декабря, оккупанты обстреляли территорию пяти общин региона, в мужском монастыре погибли коровы.