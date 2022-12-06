Россияне обстреляли пять общин Сумской области, в мужском монастыре погибли коровы – глава обладминистрации

"Враг нанес 84 удара по приграничью в течение этого дня. Под обстрелами были пять общин", – написал он.
Глава обладминистрации предоставил данные по каждой общине:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее Живицкий объяснил, что обстрелу в Шалыгинской общине подвергся мужской монастырь "Глынская пустынь".
"Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные строения. Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели", – отметил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.