Россияне обстреляли пять общин Сумской области, в мужском монастыре погибли коровы – глава обладминистрации

На территории монастыря погиб скот, люди не пострадали Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Враг нанес 84 удара по приграничью в течение этого дня. Под обстрелами были пять общин", – написал он.

Глава обладминистрации предоставил данные по каждой общине:

Шалыгинская – сначала было выпущено 15 снарядов из ствольной артиллерии, позже – 22 снаряда из реактивных систем залпового огня, прилеты были по мужскому монастырю;

Краснопольская – 16 прилетов из минометов калибра 80 мм, без разрушений;

Белопольская – минометный обстрел пограничного села, было восемь прилетов, повреждены гараж, трактор и три легковых автомобиля психоневрологического интерната;

Миропольская – 15 минометных приходов, повреждений нет;

Эсманская – восемь прилетов из артиллерии, пострадавших нет.

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Ранее Живицкий объяснил, что обстрелу в Шалыгинской общине подвергся мужской монастырь "Глынская пустынь".

"Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные строения. Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели", – отметил глава ОВА.