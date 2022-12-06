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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли пять общин Сумской области, в мужском монастыре погибли коровы – глава обладминистрации

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На территории монастыря погиб скот, люди не пострадали
На территории монастыря погиб скот, люди не пострадали
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

5 декабря по состоянию на 22.30 российские оккупанты обстреляли территорию пяти территориальных общин Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Враг нанес 84 удара по приграничью в течение этого дня. Под обстрелами были пять общин", – написал он.

Глава обладминистрации предоставил данные по каждой общине:

  • Шалыгинская – сначала было выпущено 15 снарядов из ствольной артиллерии, позже – 22 снаряда из реактивных систем залпового огня, прилеты были по мужскому монастырю;
  • Краснопольская – 16 прилетов из минометов калибра 80 мм, без разрушений;
  • Белопольская – минометный обстрел пограничного села, было восемь прилетов, повреждены гараж, трактор и три легковых автомобиля психоневрологического интерната;
  • Миропольская – 15 минометных приходов, повреждений нет;
  • Эсманская – восемь прилетов из артиллерии, пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее Живицкий объяснил, что обстрелу в Шалыгинской общине подвергся мужской монастырь "Глынская пустынь".

"Прилеты были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные строения. Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели", – отметил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, война, Сумская область, животные, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, россияне
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