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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Сумской области – ОВА

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По словам Живицкого, был зафиксирован разрыв 15 мин
По словам Живицкого, был зафиксирован разрыв 15 мин
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты утром 8 декабря обстреляли приграничные районы Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

"А вот утром, около 8.00, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской общины. В пограничных районах разорвались 15 мин", – написал Живицкий.

О жертвах и пострадавших в результате удара глава ОВА не сообщил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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