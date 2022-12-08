Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Сумской области – ОВА

По словам Живицкого, был зафиксирован разрыв 15 мин Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Он отметил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

"А вот утром, около 8.00, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской общины. В пограничных районах разорвались 15 мин", – написал Живицкий.

О жертвах и пострадавших в результате удара глава ОВА не сообщил.

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