Российские оккупанты утром обстреляли приграничные районы Сумской области – ОВА

Он отметил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.
"А вот утром, около 8.00, россияне открыли минометный огонь по одному из сел Миропольской общины. В пограничных районах разорвались 15 мин", – написал Живицкий.
О жертвах и пострадавших в результате удара глава ОВА не сообщил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.