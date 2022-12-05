Сумскую область полностью отключили от света – облэнерго

"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", – говорится в сообщении.

Более часа на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, продолжается воздушная тревога. В отдельных городах слышны взрывы.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.