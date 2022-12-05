Днепропетровская область переходит от аварийных отключений света к плановым – ОВА

C 21-го по 27 ноября энергетики вернули свет для 60 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях Фото: Енергоатом / Facebook

По его словам, область переходит к менее жестким графикам, но они все равно будут действовать для тотальной экономии.

"Мы пережили больше недели экстренных отключений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически обесточивала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. В настоящее время энергетики возвращаются к графикам", – написал Резниченко.

Глава ОВА отметил, что в регионе определены три очереди отключений абонентов. Когда две будут с электричеством, одну предполагается ограничивать.

Энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами, поэтому области важно экономить и укладываться в лимиты, добавил он.