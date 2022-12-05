Днепропетровская область переходит от аварийных отключений света к плановым – ОВА

По его словам, область переходит к менее жестким графикам, но они все равно будут действовать для тотальной экономии.
"Мы пережили больше недели экстренных отключений. Не было никаких расписаний. Часто энергосистема автоматически обесточивала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. В настоящее время энергетики возвращаются к графикам", – написал Резниченко.
Глава ОВА отметил, что в регионе определены три очереди отключений абонентов. Когда две будут с электричеством, одну предполагается ограничивать.
Энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами, поэтому области важно экономить и укладываться в лимиты, добавил он.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".
За неделю, с 21-го по 27 ноября, энергетики компании ДТЭК вернули свет для 60 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения в Донецкой и Днепропетровской областях.