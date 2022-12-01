Россияне за ночь совершили восемь обстрелов Никопольского района – глава Днепропетровской ОВА

"Восемь обстрелов за ночь. Россияне с вечера до утра били по Никопольщине "Градами" и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины – Марганецкая и Червоногригорьевская", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Червоногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач. В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак", – написал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)