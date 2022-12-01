ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за ночь совершили восемь обстрелов Никопольского района – глава Днепропетровской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты обстреляли Марганецкую и Червоногригорьевскую общины
Оккупанты обстреляли Марганецкую и Червоногригорьевскую общины
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты ночью 1 декабря вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Восемь обстрелов за ночь. Россияне с вечера до утра били по Никопольщине "Градами" и тяжелой артиллерией. Под вражеский огонь попали две общины – Марганецкая и Червоногригорьевская", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"В Червоногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач. В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак", – написал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, РСЗО, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (174251)
2
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (104772)
3
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (96705)
4
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (94534)
5
Никитюк показала свое авто. Фото (78187)
6
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (66023)
7
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление (51063)
8
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (49925)
 
 
 
 