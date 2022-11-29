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"Русский мир несет только разруху". Резниченко показал последствия ракетного удара по Днепру. Фото

 
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Российские оккупанты ракетным ударом разрушили частное предприятие в Днепре
Российские оккупанты ракетным ударом разрушили частное предприятие в Днепре
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко 29 ноября в Telegram показал фотографии разрушений на одном из объектов, которые веером 28 ноября поразили российские ракеты.

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре, после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления", – написал Резниченко.

По уточненной информации Резниченко, вечером 28 ноября россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами.

По данным главы ОВА, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения". Помимо этого, произошел пожар. Никто из мирных жителей не пострадал.

“На данном объекте повреждены грузовики, четыре грузовика уничтожены. Всего нанесено четыре4 ракетных удара по объектам, которые не относятся ни к военной, ни к критической инфраструктуре. Обычные гражданские объекты, которые занимаются своими делами и бизнесом", – сообщил в комментарии Общественному заместитель начальника главного управления ГСЧС Днепропетровской области по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Олег Кушнирук.

Воздушная тревога в Днепре 28 ноября была объявлена в 22.12, о звуках взрыва сообщалось уже в 22.13. В 22.35 в городе был слышен звук еще одного взрыва. Жители разных районов Днепра слышали в этот период от двух до четырех взрывов.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

26 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепру, первая из ракет взорвалась в городе до включения сигнала воздушной тревоги. Были разрушены частные дома, пострадали люди, один человек погиб.

Теги: Россия, пожар, взрыв, ГСЧС, Днепр, обстрелы, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, удары, ракета, разрушения, российские оккупанты, воздушная тревога
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