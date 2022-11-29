"Русский мир несет только разруху". Резниченко показал последствия ракетного удара по Днепру. Фото

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре, после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления", – написал Резниченко.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По уточненной информации Резниченко, вечером 28 ноября россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами.

По данным главы ОВА, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения". Помимо этого, произошел пожар. Никто из мирных жителей не пострадал.

“На данном объекте повреждены грузовики, четыре грузовика уничтожены. Всего нанесено четыре4 ракетных удара по объектам, которые не относятся ни к военной, ни к критической инфраструктуре. Обычные гражданские объекты, которые занимаются своими делами и бизнесом", – сообщил в комментарии Общественному заместитель начальника главного управления ГСЧС Днепропетровской области по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Олег Кушнирук.

Воздушная тревога в Днепре 28 ноября была объявлена в 22.12, о звуках взрыва сообщалось уже в 22.13. В 22.35 в городе был слышен звук еще одного взрыва. Жители разных районов Днепра слышали в этот период от двух до четырех взрывов.