Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 60 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Свет вернули в 56 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В ДТЭК сообщают, что через неделю в Донецкой области удалось вернуть свет для 55 тыс. семей. В Днепропетровской области – еще для 4,5 тыс. Кроме того, при участии энергетиков "ДТЭК Сети" 26 ноября удалось подать напряжение в освобожденный город Херсон.
"С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК вернули свет уже 5,7 млн семей в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и в городе Киеве. Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают восстанавливать электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", – отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.
Без света пока остаются 98 населенных пунктов в Донецкой области. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в домах всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября погибли 10 человек, сообщали в МВД вечером того же дня. Позже стало известно о еще двух погибших в Киевской области. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".