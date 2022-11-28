Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 60 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Свет вернули в 56 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. В ДТЭК сообщают, что через неделю в Донецкой области удалось вернуть свет для 55 тыс. семей. В Днепропетровской области – еще для 4,5 тыс. Кроме того, при участии энергетиков "ДТЭК Сети" 26 ноября удалось подать напряжение в освобожденный город Херсон.

"С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК вернули свет уже 5,7 млн семей в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и в городе Киеве. Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают восстанавливать электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель – обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", – отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Без света пока остаются 98 населенных пунктов в Донецкой области. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в домах всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.