Россияне обстреляли в Сумской области две общины, одну из них во время похорон – глава обладминистрации

"По Зноб-Новгородской общине армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Россияне били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу возле дома покойного", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что люди успели спрятаться в укрытие.

"Середино-Будская община. Было пять прилетов из ствольной артиллерии по приграничному селу", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)