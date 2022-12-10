Россияне обстреляли в Сумской области две общины, одну из них во время похорон – глава обладминистрации

"По Зноб-Новгородской общине армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Россияне били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу возле дома покойного", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что люди успели спрятаться в укрытие.
"Середино-Будская община. Было пять прилетов из ствольной артиллерии по приграничному селу", – объяснил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.