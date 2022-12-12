Три мины 120-мм калибра. Утром оккупанты били минометами по Сумской области – ОВА

По его словам, после семи часов утра оккупанты ударили по Середино-Будской общине.
"На пограничье разорвались три вражеские мины 120-мм калибра", – написал Живицкий.
Он также уточнил, что накануне армия РФ также била по этому населенному пункту из минометов. Вечером 11 декабря там было шесть "прилетов" 120-мм калибра. Разрушений и жертв в обоих случаях нет, добавил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.