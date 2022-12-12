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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Три мины 120-мм калибра. Утром оккупанты били минометами по Сумской области – ОВА

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Освобожденную в апреле Сумскую область оккупанты ежедневно обстреливают с территории РФ
Освобожденную в апреле Сумскую область оккупанты ежедневно обстреливают с территории РФ
Фото: ЕРА

Утром 12 декабря российская армия обстреляла из минометов один из приграничных районов Сумской области. Об этом глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.

По его словам, после семи часов утра оккупанты ударили по Середино-Будской общине.

"На пограничье разорвались три вражеские мины 120-мм калибра", – написал Живицкий.

Он также уточнил, что накануне армия РФ также била по этому населенному пункту из минометов. Вечером 11 декабря там было шесть "прилетов" 120-мм калибра. Разрушений и жертв в обоих случаях нет, добавил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, мины, Дмитрий Живицкий
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