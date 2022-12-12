Россияне за день обстреляли три общины Сумской области, в том числе из "Градов" – глава обладминистрации

"38 ударов по приграничью совершили российские войска в течение дня. Вражеские мины и снаряды разрывались на территории трех общин", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что по Краснопольской общине россияне выпустили 16 зарядов реактивной системы залпового огня "Град", а в Великописаревской было 16 прилетов из гранатомета.
"Середино-Будская община: было два обстрела, во время которых прилетело шесть мин. Повреждены частный дом и сарай", – объяснил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.