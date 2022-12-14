Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" и "Ураганов" жилые кварталы Никополя и Марганца, произошло два пожара – ОВА

"Россияне всю ночь атаковали Никопольский район из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии… Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", – написал Резниченко.
По его данным, в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.
В Марганце в результате обстрела повреждено около 10 частных домов и хозяйственных построек, автомобили, газопроводы и электросети.
"Во дворах горожан произошло два пожара. Пожарные их уже потушили. Везде обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.