Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" и "Ураганов" жилые кварталы Никополя и Марганца, произошло два пожара – ОВА

В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне всю ночь атаковали Никопольский район из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии… Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", – написал Резниченко.

По его данным, в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.

В Марганце в результате обстрела повреждено около 10 частных домов и хозяйственных построек, автомобили, газопроводы и электросети.

"Во дворах горожан произошло два пожара. Пожарные их уже потушили. Везде обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.

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