Лидеры ЕС согласовали выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Европейский союз по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский союз согласился предоставить Украине помощь в размере €18 млрд в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский совет также приветствует соглашение G7 о создании межведомственной платформы координации доноров.