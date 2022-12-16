Лидеры ЕС согласовали выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, опубликованном на сайте Европейского совета.
"Европейский союз по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский союз согласился предоставить Украине помощь в размере €18 млрд в 2023 году", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Европейский совет также приветствует соглашение G7 о создании межведомственной платформы координации доноров.
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент.