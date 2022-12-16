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Лидеры ЕС согласовали выделение Украине €18 млрд в 2023 году

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ЕC по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине, отмечается в заявлении
ЕC по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине, отмечается в заявлении
Фото: Barend Leyts / Twitter

Лидеры ЕС на саммите Европейского совета 15 декабря согласовали выплату Украине €18 млрд макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, опубликованном на сайте Европейского совета.

"Европейский союз по-прежнему привержен предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский союз согласился предоставить Украине помощь в размере €18 млрд в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский совет также приветствует соглашение G7 о создании межведомственной платформы координации доноров.

Контекст:

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент.

Теги: Украина, Европейский совет, Европейский союз, Евросоюз, финансирование, макрофинансовая помощь, ЕС, восстановление
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