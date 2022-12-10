Совет ЕС достиг соглашения по предоставлению Украине €18 млрд

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета.

Предложение приняли в письменной процедуре, его передадут в Европарламент для принятия на следующей неделе.

"Пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит €18 млрд, кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами", – сказано в сообщении.

Министр финансов Чехии Збынек Станюра подчеркнул, что Украина может рассчитывать на ЕС.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года", – сказал он.