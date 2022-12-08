Международная финансовая поддержка Украины до конца года превысит $31 млрд – НБУ

Он отметил, что необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики Украины международная финансовая помощь будет поступать и в 2023 году.

"Уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским союзом €18 млрд, а также около $10 млрд от Соединенных Штатов Америки. Кроме того, нам удалось добиться прогресса в переговорах с МВФ по поводу заключения новой мониторинговой программы с привлечением совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году", – рассказал глава НБУ.

Ожидается, что после завершения мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования. Также продолжаются переговоры с другими партнерами Украины по финансовой поддержке, добавил он.

Пышный поблагодарил международные финансовые организации и страны – партнеров Украины "за беспрецедентную помощь Украине в борьбе за ценности всего цивилизованного мира".