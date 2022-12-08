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Международная финансовая поддержка Украины до конца года превысит $31 млрд – НБУ

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Пышный озвучил прогнозы по объемам финпомощи для Украины
Пышный озвучил прогнозы по объемам финпомощи для Украины
Фото: bank.gov.ua

Во втором полугодии 2022 года международная финансовая поддержка Украины значительно расширилась. Прогнозируется, что к концу года она превысит $31 млрд – об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге, сообщает сайт НБУ 8 декабря.

Он отметил, что необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики Украины международная финансовая помощь будет поступать и в 2023 году.

"Уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским союзом €18 млрд, а также около $10 млрд от Соединенных Штатов  Америки. Кроме того, нам удалось добиться прогресса в переговорах с МВФ по поводу заключения новой мониторинговой программы с привлечением совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году", – рассказал глава НБУ.

Ожидается, что после завершения мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования. Также продолжаются переговоры с другими партнерами Украины по финансовой поддержке, добавил он.

Пышный поблагодарил международные финансовые организации и страны – партнеров Украины "за беспрецедентную помощь Украине в борьбе за ценности всего цивилизованного мира".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

25 октября Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи по оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн

Теги: НБУ, Андрей Пышный, финансовая помощь, война России против Украины
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