Международная финансовая поддержка Украины до конца года превысит $31 млрд – НБУ

Он отметил, что необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики Украины международная финансовая помощь будет поступать и в 2023 году.
"Уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским союзом €18 млрд, а также около $10 млрд от Соединенных Штатов Америки. Кроме того, нам удалось добиться прогресса в переговорах с МВФ по поводу заключения новой мониторинговой программы с привлечением совета Фонда. Финальное утверждение этой программы будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году", – рассказал глава НБУ.
Ожидается, что после завершения мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования. Также продолжаются переговоры с другими партнерами Украины по финансовой поддержке, добавил он.
Пышный поблагодарил международные финансовые организации и страны – партнеров Украины "за беспрецедентную помощь Украине в борьбе за ценности всего цивилизованного мира".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
25 октября Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи по оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн.