Запасы вооружений ЕС "быстро истощились" из-за войны в Украине – Боррель

Видео его выступления опубликовала пресс-служба Еврокомисси.

По словам Борреля, полномасштабное вторжение России в Украину стало "жестоким пробуждением" для Европы. Он отметил, ЕС не хватает возможностей, необходимых для защиты от "угроз более высокого уровня". Боррель заявил, что на востоке Украины длиться война "как в фильмах", а не какой-то "конфликт низкой интенсивности или гибридная война".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, военная промышленность ЕС годами не получала надлежащего финансирования, поэтому военная помощь Украине идет не с заводских конвейеров, а со складов армий.

Боррель добавил, что есть мнение: "чтобы прекратить войну нужно прекратить поддерживать Украину".

"Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил он.

По словам Борреля, Украина воюет не только для себя, а также защищает общие европейские ценности и безопасность. Он отметил, меньшее, что может сделать ЕС – это оказывать военную помощь.