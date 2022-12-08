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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запасы вооружений ЕС "быстро истощились" из-за войны в Украине – Боррель

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Полномасштабное вторжение России в Украину стало "жестоким пробуждением" для ЕС, отметил Боррель
Полномасштабное вторжение России в Украину стало "жестоким пробуждением" для ЕС, отметил Боррель
Фото: EPA

Военные запасы Европейского союза "быстро истощились" в условиях войны России против Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 8 декабря на конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".

Видео его выступления опубликовала пресс-служба Еврокомисси. 

По словам Борреля, полномасштабное вторжение России в Украину стало "жестоким пробуждением" для Европы. Он отметил, ЕС не хватает возможностей, необходимых для защиты от "угроз более высокого уровня". Боррель заявил, что на востоке Украины длиться война "как в фильмах", а не какой-то "конфликт низкой интенсивности или гибридная война".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, военная промышленность ЕС годами не получала надлежащего финансирования, поэтому военная помощь Украине идет не с заводских конвейеров, а со складов армий. 

Боррель добавил, что есть мнение: "чтобы прекратить войну нужно прекратить поддерживать Украину".

"Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил он.

По словам Борреля, Украина воюет не только для себя, а также защищает общие европейские ценности и безопасность. Он отметил, меньшее, что может сделать ЕС – это оказывать военную помощь. 

Контекст:

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз, уже составляет €22 млрд, заявлял Боррель. 

 не учитываю в этой цифре военную поддержку, оказываемую на двусторонней основе государствами-членами. Я считаю только €3 млрд из Европейского фонда мира и €19 млрд из Европейского союза и государств-членов для финансовой и экономической поддержки Украины: выделения гуманитарной помощи, предоставления материалов для украинцев, чтобы они могли пережить зиму", – сказал Боррель, отметив, что мир должен продолжать применять санкции против российской экономики и поддерживать украинскую армию.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, вооружение, помощь, вторжение, финансовая помощь, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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