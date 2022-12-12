Страны G7 создадут платформу координации финансовой помощи Украине

"С целью поддержки реконструкции, восстановления и экономического оздоровления Украины мы создадим многостороннюю координационную платформу для доноров совместно с Украиной и нашими международными партнерами, а также в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами", – говорится в сообщении.

С помощью этой платформы страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки Украине.

При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.