Зеленский: Есть подтверждение макрофина на €18 млрд от ЕС для Украины

Об этом 15 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Есть подтверждение макрофина от Европейского союза для Украины на следующий год. Объем – €18 млрд. Это хороший результат", – отметил президент.

О том, что лидеры ЕС на саммите Европейского совета 15 декабря согласовали выплату Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, рассказал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Белый дым от Европейского совета: одобрены четыре экономическо-финансовых пакета – €18 млрд для Украины, два пакета для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", – написал Йозвяк.

white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved - the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022