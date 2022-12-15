Зеленский: Есть подтверждение макрофина на €18 млрд от ЕС для Украины

Об этом 15 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Есть подтверждение макрофина от Европейского союза для Украины на следующий год. Объем – €18 млрд. Это хороший результат", – отметил президент.
О том, что лидеры ЕС на саммите Европейского совета 15 декабря согласовали выплату Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, рассказал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
"Белый дым от Европейского совета: одобрены четыре экономическо-финансовых пакета – €18 млрд для Украины, два пакета для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", – написал Йозвяк.
white smoke from #EUCO: ecofin 4-pack approved - the 18 bn for #Ukraine, the 2 #Hungary files & the minimum corporate tax rate plan.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент.