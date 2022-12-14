Европарламент согласовал выделение €18 млрд помощи Украине

Европарламент принял в рамках срочной процедуры предложенное Советом Европы изменение в регламенте "Макрофинансовая помощь плюс", говорится в сообщении. Внесенное изменение позволяет 26 государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита в качестве альтернативы бюджету ЕС.
Чтобы облегчить выплату кредита в январе 2023 года, 10 декабря Совет представил измененную версию пакета, на который согласилась Венгрия и который парламент счел принятым.
В Европарламенте отмечают, что долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также должен помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокирует предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству – члену ЕС заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.