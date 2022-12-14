Европарламент согласовал выделение €18 млрд помощи Украине

Европарламент принял в рамках срочной процедуры предложенное Советом Европы изменение в регламенте "Макрофинансовая помощь плюс", говорится в сообщении. Внесенное изменение позволяет 26 государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита в качестве альтернативы бюджету ЕС.

Чтобы облегчить выплату кредита в январе 2023 года, 10 декабря Совет представил измененную версию пакета, на который согласилась Венгрия и который парламент счел принятым.

В Европарламенте отмечают, что долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также должен помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.