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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина по итогам конференции в Париже получит около $1 млрд помощи – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал о международной поддержке Украины
Шмыгаль рассказал о международной поддержке Украины
Фото: kmu.gov.ua

Украина привлекла около $1 млрд помощи международных партнеров на прохождение зимнего периода. Об этом по итогам состоявшейся в Париже международной конференции "Солидарность с украинским народом" сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщается на сайте правительства 13 декабря.

Половина этих денег – грантовые средства, вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых государство получит еще в этом году, отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что результатом конференции является вполне конкретная помощь, чтобы Украина прошла зиму с наименьшими потерями.

"Инициатива мобилизовать всех наших партнеров для поддержки граждан Украины в зимний период, жизненно важна для нас. Особенно сейчас, когда Россия пытается безжалостно уничтожить критическую инфраструктуру Украины, совершая террор против гражданского населения", – сказал Шмыгаль.

Кроме привлечения $1 млрд денежными средствами и ресурсами, создается действенная и эффективная платформа солидарности с Украиной, добавил премьер. По его словам, она будет обобщать информацию о потребностях Украины и обеспечит механизм мгновенного ответа партнеров.

Колонна рассказала, что обещанные 46 странами и 24 международными организациями деньги будут разделены между восстановлением истощенной энергетической сети Украины, продовольственным сектором, водоснабжением, здравоохранением и транспортом, сообщает CNN. По словам министра, $520 млн пока еще не было дополнительно выделено.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света, которые затрагивают миллионы людей. 

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).

Теги: Украина, агрессия, гуманитарная помощь, зима, финансовая помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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