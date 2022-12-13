Украина по итогам конференции в Париже получит около $1 млрд помощи – Шмыгаль

Половина этих денег – грантовые средства, вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых государство получит еще в этом году, отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что результатом конференции является вполне конкретная помощь, чтобы Украина прошла зиму с наименьшими потерями.
"Инициатива мобилизовать всех наших партнеров для поддержки граждан Украины в зимний период, жизненно важна для нас. Особенно сейчас, когда Россия пытается безжалостно уничтожить критическую инфраструктуру Украины, совершая террор против гражданского населения", – сказал Шмыгаль.
Кроме привлечения $1 млрд денежными средствами и ресурсами, создается действенная и эффективная платформа солидарности с Украиной, добавил премьер. По его словам, она будет обобщать информацию о потребностях Украины и обеспечит механизм мгновенного ответа партнеров.
Колонна рассказала, что обещанные 46 странами и 24 международными организациями деньги будут разделены между восстановлением истощенной энергетической сети Украины, продовольственным сектором, водоснабжением, здравоохранением и транспортом, сообщает CNN. По словам министра, $520 млн пока еще не было дополнительно выделено.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света, которые затрагивают миллионы людей.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).