Украина по итогам конференции в Париже получит около $1 млрд помощи – Шмыгаль

Половина этих денег – грантовые средства, вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых государство получит еще в этом году, отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что результатом конференции является вполне конкретная помощь, чтобы Украина прошла зиму с наименьшими потерями.

"Инициатива мобилизовать всех наших партнеров для поддержки граждан Украины в зимний период, жизненно важна для нас. Особенно сейчас, когда Россия пытается безжалостно уничтожить критическую инфраструктуру Украины, совершая террор против гражданского населения", – сказал Шмыгаль.

Кроме привлечения $1 млрд денежными средствами и ресурсами, создается действенная и эффективная платформа солидарности с Украиной, добавил премьер. По его словам, она будет обобщать информацию о потребностях Украины и обеспечит механизм мгновенного ответа партнеров.

Колонна рассказала, что обещанные 46 странами и 24 международными организациями деньги будут разделены между восстановлением истощенной энергетической сети Украины, продовольственным сектором, водоснабжением, здравоохранением и транспортом, сообщает CNN. По словам министра, $520 млн пока еще не было дополнительно выделено.