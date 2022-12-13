Еврокомиссия объявила о выделении €30 млн на LED-лампы для украинцев

По ее словам, 50 миллионов таких лампочек, которые будут переданы совместно с партнерами, помогут сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.
"В темное время мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022
Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!
У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).