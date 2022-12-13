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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия объявила о выделении €30 млн на LED-лампы для украинцев

Светодиодные лампы помогут Украине существенно экономить электричество
Светодиодные лампы помогут Украине существенно экономить электричество
Фото: pixabay.com

Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter 13 декабря.

По ее словам, 50 миллионов таких лампочек, которые будут переданы совместно с партнерами, помогут сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

"В темное время мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10-го декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Теги: Еврокомиссия, электричество, электроэнергия, гуманитарная помощь, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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