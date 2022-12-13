Еврокомиссия объявила о выделении €30 млн на LED-лампы для украинцев

По ее словам, 50 миллионов таких лампочек, которые будут переданы совместно с партнерами, помогут сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

"В темное время мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", – подчеркнула фон дер Ляйен.