Украина получила €200 млн грантовой помощи от Германии, их потратят на выплаты переселенцам

Средства предоставило правительство Германии в рамках Программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Средства направят на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособий на проживание переселенцам.
"Программа поддержки устойчивости ВПЛ в Украине, которая финансируется KfW, направлена на смягчение негативного влияния на условия жизни ВПЛ во время войны РФ против Украины. Цель программы – усиление возможности правительства Украины оказывать надлежащую поддержку ВПЛ, официальное количество которых значительно выросло с начала войны", – пояснили в министерстве.
Контекст:
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, по данным ООН на начало декабря, треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной.