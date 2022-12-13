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Украина получила €200 млн грантовой помощи от Германии, их потратят на выплаты переселенцам

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По данным ООН, треть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома из-за российского вторжения
По данным ООН, треть населения Украины была вынуждена покинуть свои дома из-за российского вторжения
Фото: EPA

В государственный бюджет Украины 13 декабря поступил грант в объеме €200 млн от Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Средства предоставило правительство Германии в рамках Программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Средства направят на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособий на проживание переселенцам. 

"Программа поддержки устойчивости ВПЛ в Украине, которая финансируется KfW, направлена на смягчение негативного влияния на условия жизни ВПЛ во время войны РФ против Украины. Цель программы – усиление возможности правительства Украины оказывать надлежащую поддержку ВПЛ, официальное количество которых значительно выросло с начала войны", – пояснили в министерстве. 

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid0vm889JgRWCNKhLxYJZCZychyxTyJJw3zqbBkrUwetBFmEiQwheC9i4YfvsZvrS1Tl

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, по данным ООН на начало декабря, треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной. 

Теги: Германия, госбюджет, Министерство финансов, помощь, переселенцы, финансовая помощь, война России против Украины, выплаты, финансы, гранты
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