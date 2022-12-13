Украина получила €200 млн грантовой помощи от Германии, их потратят на выплаты переселенцам

Средства предоставило правительство Германии в рамках Программы поддержки устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Средства направят на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособий на проживание переселенцам.

"Программа поддержки устойчивости ВПЛ в Украине, которая финансируется KfW, направлена на смягчение негативного влияния на условия жизни ВПЛ во время войны РФ против Украины. Цель программы – усиление возможности правительства Украины оказывать надлежащую поддержку ВПЛ, официальное количество которых значительно выросло с начала войны", – пояснили в министерстве. https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid0vm889JgRWCNKhLxYJZCZychyxTyJJw3zqbBkrUwetBFmEiQwheC9i4YfvsZvrS1Tl