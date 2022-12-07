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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В гуманитарной помощи нуждаются 17,7 млн украинцев – верховный комиссар ООН по правам человека

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Тюрк находился в Украине четыре дня
Тюрк находился в Украине четыре дня
Фото: ЕРА

В Украине четыре дня находился верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, проинформировал 7 декабря сайт организации.

"Я нахожусь здесь уже четыре дня, и все это время здесь держится минусовая температура. Я своими глазами вижу ужасы, страдания и ежедневные потери, которые несет эта война народу Украины. Я побывал на месте обстрела жилого дома в Изюме Харьковской области, где под обломками погребены более 50 человек. В этих руинах можно увидеть следы жизней, оборванных в результате беспорядочного обстрела: ботинок, пианино, детские игрушки, шкаф с одеждой, полки с книгами", – цитирует Тюрка пресс-служба ООН.

Он предположил, что "Украину ждет долгая мрачная зима".

"Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной. Треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Страдания жителей Украины не должны стать "новой нормой", – заявил Тюрк.

Он подчеркнул, что "гуманитарная помощь играет жизненно важную роль при оказании поддержки наиболее уязвимым слоям населения, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики. Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне, по их данным, провели три волны обстрелов.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".

Из-за ракетных атак России в Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, гуманитарная помощь, вторжение, зима, украинцы, война России против Украины
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