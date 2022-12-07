В гуманитарной помощи нуждаются 17,7 млн украинцев – верховный комиссар ООН по правам человека

"Я нахожусь здесь уже четыре дня, и все это время здесь держится минусовая температура. Я своими глазами вижу ужасы, страдания и ежедневные потери, которые несет эта война народу Украины. Я побывал на месте обстрела жилого дома в Изюме Харьковской области, где под обломками погребены более 50 человек. В этих руинах можно увидеть следы жизней, оборванных в результате беспорядочного обстрела: ботинок, пианино, детские игрушки, шкаф с одеждой, полки с книгами", – цитирует Тюрка пресс-служба ООН.

Он предположил, что "Украину ждет долгая мрачная зима".

"Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной. Треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Страдания жителей Украины не должны стать "новой нормой", – заявил Тюрк.

Он подчеркнул, что "гуманитарная помощь играет жизненно важную роль при оказании поддержки наиболее уязвимым слоям населения, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями".

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