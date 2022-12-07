В гуманитарной помощи нуждаются 17,7 млн украинцев – верховный комиссар ООН по правам человека

"Я нахожусь здесь уже четыре дня, и все это время здесь держится минусовая температура. Я своими глазами вижу ужасы, страдания и ежедневные потери, которые несет эта война народу Украины. Я побывал на месте обстрела жилого дома в Изюме Харьковской области, где под обломками погребены более 50 человек. В этих руинах можно увидеть следы жизней, оборванных в результате беспорядочного обстрела: ботинок, пианино, детские игрушки, шкаф с одеждой, полки с книгами", – цитирует Тюрка пресс-служба ООН.
Он предположил, что "Украину ждет долгая мрачная зима".
"Около 17,7 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн – в продовольственной. Треть населения была вынуждена покинуть свои дома. Около 7,89 млн человек, большинство из которых женщины и дети, покинули страну, 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Страдания жителей Украины не должны стать "новой нормой", – заявил Тюрк.
Он подчеркнул, что "гуманитарная помощь играет жизненно важную роль при оказании поддержки наиболее уязвимым слоям населения, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
С октября российские войска массово обстреливают объекты украинской энергетики. Во время последнего удара по Украине 5 декабря оккупанты выпустили более 70 ракет, Вооруженные силы Украины сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. Россияне, по их данным, провели три волны обстрелов.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
Из-за ракетных атак России в Украине действуют экстренные или плановые отключения электроэнергии.