ООН запросила $5,7 млрд для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам

В ООН считают, что будет "очень сложно" получить всю сумму у доноров Фото: ЕРА

По словам координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя".

"Я думаю, что 2023 год только усугубит эти тенденции, и поэтому мы надеемся, что 2023 год будет годом солидарности, так же, как 2022 год был годом страданий", – сказал он.

В ООН отмечают, что девять месяцев войны, развязанной РФ, нарушили экспорт продовольствия и поставили на грань голода 45 млн человек в 37 странах мира.

По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи наиболее уязвимым людям в 2023 году необходимо собрать рекордные $51,5 млрд долларов. Из них $5,7 млрд – для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Гриффитс признал, что будет "очень сложно" получить всю сумму, запрашиваемую у доноров. В этом году гуманитарные инициативы ООН были профинансированы менее чем наполовину (47%).