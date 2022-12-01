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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН запросила $5,7 млрд для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам

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В ООН считают, что будет "очень сложно" получить всю сумму у доноров
В ООН считают, что будет "очень сложно" получить всю сумму у доноров
Фото: ЕРА

Более 13,5 млн граждан Украины, пострадавших от агрессии России, получили помощь Организации Объединенных Наций в 2022 году. Об этом 1 декабря сообщил официальный сайт ООН.

По словам координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя".

"Я думаю, что 2023 год только усугубит эти тенденции, и поэтому мы надеемся, что 2023 год будет годом солидарности, так же, как 2022 год был годом страданий", – сказал он.

В ООН отмечают, что девять месяцев войны, развязанной РФ, нарушили экспорт продовольствия и поставили на грань голода 45 млн человек в 37 странах мира.

По данным "Глобального гуманитарного обзора" ООН, для оказания помощи наиболее уязвимым людям в 2023 году необходимо собрать рекордные $51,5 млрд долларов. Из них $5,7 млрд – для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Гриффитс признал, что будет "очень сложно" получить всю сумму, запрашиваемую у доноров. В этом году гуманитарные инициативы ООН были профинансированы менее чем наполовину (47%).

Теги: ООН, гуманитарная помощь, голод, война России против Украины
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