Совет ЕС увеличит на €2 млрд фонд, который помогает Украине оружием

Министры стран ЕС подняли финансовый потолок фонда на €2 млрд в 2023 году с возможностью дальнейшего роста. К 2027 году финансовый предел составит до €5,5 млрд (в ценах 2018 года), говорится в сообщении.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Меньше чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило способ поддержки наших партнеров в обороне", – заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Окончательное решение об увеличении фонда будет принято в начале 2023 года.

Пресс-служба отмечает, что Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для обеспечения "военных и оборонных вопросов, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности". Фонд является внебюджетным инструментом, государства – члены ЕС вносят в него свою долю пропорционально валовому национальному доходу.

Кроме Украины, он помогает Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру и другим странам.