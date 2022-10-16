Совет ЕС по иностранным делам 17 октября обсудит новый пакет санкций против РФ

"Совет Евросоюза по иностранным делам будет призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ, а также над механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и созданием специального трибунала за преступления, совершенные Россией", – заявил Ринкевичс.

* for #Luxembourg, #EU Foreign Affairs Council, will call for more support for #Ukraine, work on the 9th sanctions package against #Russia, confiscation of the frozen Russian state assets & the establishment of the special tribunal for the crime of agression committed by Russia — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) October 16, 2022

В Совет ЕС по иностранным делам входят министр Европы и иностранных дел Евросоюза, а также министры иностранных дел стран – членов ЕС.