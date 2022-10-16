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Совет ЕС по иностранным делам 17 октября обсудит новый пакет санкций против РФ

В ЕС обсудят механизм конфискации замороженных российских государственных активов
В ЕС обсудят механизм конфискации замороженных российских государственных активов
Фото: depositphotos.com

Завтра, 17 октября, в Люксембурге соберется Совет Евросоюза по иностранным делам. Среди вопросов повестки дня – девятый пакет санкций против России. Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Совет Евросоюза по иностранным делам будет призывать к большей поддержке Украины, вести работу над девятым пакетом санкций против РФ, а также над механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и созданием специального трибунала за преступления, совершенные Россией", – заявил Ринкевичс.

В Совет ЕС по иностранным делам входят министр Европы и иностранных дел Евросоюза, а также министры иностранных дел стран – членов ЕС.

Контекст:

Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Также ЕС ввел дополнительные экспортные и импортные ограничения. Кроме того, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, война, Эдгарс Ринкевичс, Европейский союз, война России против Украины
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