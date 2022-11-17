В Украине вводятся проверки внутренне перемещенных лиц по месту регистрации

Он ссылается на решение министерства, по которому отсутствующим по адресу регистрации людям будут прекращены выплаты государственной помощи.
"Во время проверки при отсутствии человека по фактическому месту жительства/пребывания переселенец получит уведомление о необходимости прибыть в орган социальной защиты по месту регистрации в течение 10 дней для идентификации. Если человек не прибыл в указанный срок, то орган социальной защиты принимает решение о прекращении выплат со следующего месяца", – говорится в сообщении.
В случае смены места жительства необходимо уведомить соответствующие государственные органы, информирует горсовет.
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Кабинет Министров Украины утвердил программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Они предусматривают ежемесячные выплаты: 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка.