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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине вводятся проверки внутренне перемещенных лиц по месту регистрации

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Во время войны в Украине 11 12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами
Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами
Фото: ЕРА

Министерство социальной политики вводит проверки внутренне перемещенных лиц по месту регистрации для контроля за выплатой пособий. Об этом Мариупольский городской совет предупредил 17 ноября в Telegram.

Он ссылается на решение министерства, по которому отсутствующим по адресу регистрации людям будут прекращены выплаты государственной помощи.

"Во время проверки при отсутствии человека по фактическому месту жительства/пребывания переселенец получит уведомление о необходимости прибыть в орган социальной защиты по месту регистрации в течение 10 дней для идентификации. Если человек не прибыл в указанный срок, то орган социальной защиты принимает решение о прекращении выплат со следующего месяца", – говорится в сообщении.

В случае смены места жительства необходимо уведомить соответствующие государственные органы, информирует горсовет.

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кабинет Министров Украины утвердил программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Они предусматривают ежемесячные выплаты: 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка. 

Теги: Министерство социальной политики, переселенцы, пособия, война России против Украины, проверки
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