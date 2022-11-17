В Украине вводятся проверки внутренне перемещенных лиц по месту регистрации

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами Фото: ЕРА

Он ссылается на решение министерства, по которому отсутствующим по адресу регистрации людям будут прекращены выплаты государственной помощи.

"Во время проверки при отсутствии человека по фактическому месту жительства/пребывания переселенец получит уведомление о необходимости прибыть в орган социальной защиты по месту регистрации в течение 10 дней для идентификации. Если человек не прибыл в указанный срок, то орган социальной защиты принимает решение о прекращении выплат со следующего месяца", – говорится в сообщении.

В случае смены места жительства необходимо уведомить соответствующие государственные органы, информирует горсовет.