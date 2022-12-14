Еврокомиссия заявила о выплате Украине еще €500 млн

"Сегодня мы выплатили третий транш в €500 млн в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере €5 млрд на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.



This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine — European Commission * (@EU_Commission) December 14, 2022

Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Еврокомиссией о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи был подписан 3 октября. В Еврокомиссии отмечали, что помощь будет выделена Украине в срочном порядке в виде долгосрочных кредитов "на очень льготных условиях".