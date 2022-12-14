Еврокомиссия заявила о выплате Украине еще €500 млн

"Сегодня мы выплатили третий транш в €500 млн в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере €5 млрд на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Today we have disbursed a 3rd instalment of €500 million under the 5 billion exceptional 2022 Macro-Financial Assistance for Ukraine.— European Commission * (@EU_Commission) December 14, 2022
This will contribute to Ukraine's macroeconomic stability and strengthen its overall economic and financial resilience.#StandWithUkraine
Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Еврокомиссией о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи был подписан 3 октября. В Еврокомиссии отмечали, что помощь будет выделена Украине в срочном порядке в виде долгосрочных кредитов "на очень льготных условиях".
21 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
18 ноября вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, начавшегося 24 февраля, Евросоюз выделил на усиление финансовой устойчивости Украины €19,7 млрд. По его словам, ЕС предоставляет помощь на неотложные краткосрочные финансовые потребности Украины, используя программы макрофинансовой поддержки.