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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия заявила о выплате Украине еще €500 млн

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Европа передала Украине новый транш финансовой помощи
Европа передала Украине новый транш финансовой помощи
Фото: pixabay.com

Украина получила третий транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter 14 декабря.

"Сегодня мы выплатили третий транш в €500 млн в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере €5 млрд на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Еврокомиссией о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи был подписан 3 октября. В Еврокомиссии отмечали, что помощь будет выделена Украине в срочном порядке в виде долгосрочных кредитов "на очень льготных условиях".

Контекст:

21 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Всего, по оценкам международных финансовых экспертов, необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды Украины – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

18 ноября вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, начавшегося 24 февраля, Евросоюз выделил на усиление финансовой устойчивости Украины €19,7 млрд. По его словам, ЕС предоставляет помощь на неотложные краткосрочные финансовые потребности Украины, используя программы макрофинансовой поддержки.

Теги: Еврокомиссия, деньги, финансовая помощь, Европа, российская агрессия, война России против Украины
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