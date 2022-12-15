Зеленский выступил перед Европейским советом и назвал пять главных направлений поддержки Украины

Зеленский отметил, что 23 декабря исполнится полгода с момента, когда Украина получила статус кандидата в Европейский союз. По его словам, за это время и Европа, и Украина стали сильнее. Президент поблагодарил за масштабную и разноплановую помощь Украине.

"Европа подготовилась к зиме в условиях, когда Россия искусственно создала совершенно безумный дефицит на газовом рынке. Сейчас мы видим, что это безумие ударило не по Европе, а по газовой отрасли самой России. Я благодарен всем вам, кто помогает Украине преодолевать еще и самую циничную форму террора, который был на нашем континенте, – энерготеррор", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что следующие полгода потребуют еще больше усилий в помощи Украине. Он назвал пять основных направлений: прекращение энерготеррора России, стойкость Украины зимой, оборонная поддержка, дипломатия и вопрос членства Украины в ЕС.

"Любые деструктивные действия России против критической инфраструктуры в Украине или, например, подводных кабелей и газопроводов в Европе, любые попытки дестабилизации рынков газа и нефти или атомной энергетики должны получать мощные ответы всей Европы", – сказал президент.

Он призвал согласовать действенные ограничения цен на газ, нефть и нефтепродукты из России, чтобы страна-террорист не имела возможности финансировать войну. Зеленский подчеркнул, что финальной целью энергостратегии Европы должна быть полная независимость от российских энергоресурсов.

Также президент призвал Европу продолжать оказывать помощь в энергообеспечении украинцев в условиях зимы. В частности, Украине необходимо закупить такой объем газа, который позволит компенсировать вред от ударов по другим видам генерации. Это 2 млрд кубометров, сказал Зеленский.

Также он отметил, что необходимы поставки электричества из ЕС. Речь идет об электроснабжении на €800 млн.

Третий аспект, по его словам, – это оборонная поддержка. Украине нужны более масштабные поставки более современного оружия, отметил Зеленский.

"Это касается и ПВО, и ПРО. И я прошу каждую из 27 стран Европейского союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объема поставок ПВО и ПРО. Это относится и к современным танкам. Нет никакой рациональной причины, почему бы Украине не получить их уже сейчас. Я прошу вас проявить лидерство: тот, кто первым предоставит современные танки, откроет эту возможность поставок всему миру и запомнится как один из наиболее важных защитников свободы в наше время. Это касается и более дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, которые могли бы ускорить окончание российской агрессии", – заявил Зеленский.

Кроме того, он призвал Европу поддержать украинскую формулу мира. Для этого скоро будет организован саммит Global Peace Formula.

В завершение Зеленский попросил ускорить процесс оценки выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы перейти к старту переговоров о членстве Украины в ЕС.