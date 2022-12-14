Зеленский: Россия уничтожает на Донбассе город за городом. Обороняться в таких условиях – больше чем героизм

Президент сообщил, что ситуация на активных направлениях на фронте обсуждалась на сегодняшнем заседании ставки верховного главнокомандующего.

"Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле. Сегодня говорил об этом в обращении к Европейскому парламенту. Россия уничтожает в Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", – сказал он.

Зеленский отметил в своем обращении военнослужащих 46-й отдельной аэромобильной бригады, "которые разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить", а также 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые воюют на кременском направлении и делают это, по словам президента, очень результативно.

"Благодарю вас, воины! – сказал он. – Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные возможности и дадут больше оперативных возможностей Украине".

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