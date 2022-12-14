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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия уничтожает на Донбассе город за городом. Обороняться в таких условиях – больше чем героизм

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Зеленский: Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные возможности и дадут больше оперативных возможностей Украине
Зеленский: Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные возможности и дадут больше оперативных возможностей Украине
Фото: president.gov.ua

Россия уничтожает украинские города на Донбассе, уничтожая их ударами артиллерии. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 14 декабря.

Президент сообщил, что ситуация на активных направлениях на фронте обсуждалась на сегодняшнем заседании ставки верховного главнокомандующего. 

"Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле. Сегодня говорил об этом в обращении к Европейскому парламенту. Россия уничтожает в Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", – сказал он. 

Зеленский отметил в своем обращении военнослужащих 46-й отдельной аэромобильной бригады, "которые разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить", а также 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые воюют на кременском направлении и делают это, по словам президента, очень результативно. 

"Благодарю вас, воины! – сказал он. – Готовим договоренности, которые усилят наши оборонные возможности и дадут больше оперативных возможностей Украине". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Мариуполь, Волноваха, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, военнослужащий
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