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США не ждут завершения войны в Украине до конца года – Белый дом

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Кирби: Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы
Кирби: Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает на то, что война в Украине завершится до конца года. Об этом на брифинге 14 декабря сказал координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует репортер USA Today Джо Гаррисон.

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", – отметил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что, возможно, Украина сможет вернуть полуостров под своей контроль в 2023 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Белый дом, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Джон Кирби
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