США не ждут завершения войны в Украине до конца года – Белый дом

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", – отметил он.
The White House's John Kirby on Russia's War in Ukraine: "We have no expectation that the fighting will stop in the winter months to come. So no indications, certainly no expectations, that by year's end there will be an end of war."— Joey Garrison (@joeygarrison) December 14, 2022
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что, возможно, Украина сможет вернуть полуостров под своей контроль в 2023 году.