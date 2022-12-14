США не ждут завершения войны в Украине до конца года – Белый дом

"Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И уж тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что до конца года наступит конец войны", – отметил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма. Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что, возможно, Украина сможет вернуть полуостров под своей контроль в 2023 году.