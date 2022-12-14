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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный – главнокомандующему силами НАТО в Европе: Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы

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Украинские защитники прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке страны, заявил Залужный
Украинские защитники прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке страны, заявил Залужный
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим американскими вооруженными силами в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Facebook. 

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что он и Каволи обменялись оценками стратегической обстановки.

"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", – сообщил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0krtyMgHS8hiyq5tJTcwafExcZxjHb73K3AQ4wqY8YsWLzmQf4RaFNjt9X78BAhGsl

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Кристофер Каволи
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