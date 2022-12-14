Залужный – главнокомандующему силами НАТО в Европе: Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что он и Каволи обменялись оценками стратегической обстановки.

"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".