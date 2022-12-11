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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Пожары в Москве, Россию скоро взорвут, Путин совсем плох, армия РФ разбегается. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • отключениях света в Украине,
  • перепалке президента РФ Владимира Путина с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель,
  • как Запад торгуется с Путиным,
  • переговорах с Ираном,
  • пожарах в Москва и по всей России,
  • Россию скоро взорвут, а армия РФ разбегается,
  • состоянии здоровья Путина и психических проблемах у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко,
  • сюрпризе, который готовит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный для Путина.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Украина, Иран, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, война, Москва, армия РФ, трансляция, журналисты, война России против Украины, интервью, Валерий Залужный, Василий Голованов
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