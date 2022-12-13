Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Милли и Остином дальнейшую поддержку США Украины

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Указывается, что к разговору также присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
Как рассказали в ОПУ, представители Украины "проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору".
"Стороны рассмотрели вопрос продления поддержки Украины в гуманитарной сфере, безопасности и экономики, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры, – говорится в сообщении. – Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности".
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.