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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Милли и Остином дальнейшую поддержку США Украины

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Представители Украины проинформировали собеседников из США об "актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору", отметили в ОПУ
Представители Украины проинформировали собеседников из США об "актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору", отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 13 декабря "в рамках постоянного диалога" провел разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Указывается, что к разговору также присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Как рассказали в ОПУ, представители Украины "проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору".

"Стороны рассмотрели вопрос продления поддержки Украины в гуманитарной сфере, безопасности и экономики, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры, – говорится в сообщении. – Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности".

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Теги: США, Украина, Джо Байден, экономика, Пентагон, военная помощь, Белый дом, Алексей Резников, советник, Марк Милли, президент, инфраструктура, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Джейк Салливан, Ллойд Остин
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