Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Милли и Остином дальнейшую поддержку США Украины

Представители Украины проинформировали собеседников из США об "актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору", отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Указывается, что к разговору также присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Как рассказали в ОПУ, представители Украины "проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору".

"Стороны рассмотрели вопрос продления поддержки Украины в гуманитарной сфере, безопасности и экономики, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры, – говорится в сообщении. – Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности".