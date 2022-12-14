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Зеленский обсудил с Гутерришем "формулу мира", черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine

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Зеленский провел разговор с Гутерришем 14 декабря
Зеленский провел разговор с Гутерришем 14 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом он сообщил в Telegram.

"Поблагодарил Антониу Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу "формулу мира" и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", – заявил президент.

Он также сообщил о намерении развивать черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Гутерриш, зерно
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