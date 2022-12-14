Зеленский обсудил с Гутерришем "формулу мира", черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine

"Поблагодарил Антониу Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу "формулу мира" и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", – заявил президент.
Он также сообщил о намерении развивать черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.