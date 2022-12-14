Зеленский обсудил с Гутерришем "формулу мира", черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine

"Поблагодарил Антониу Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили нашу "формулу мира" и Global Peace Formula Summit. Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", – заявил президент.

Он также сообщил о намерении развивать черноморскую "зерновую инициативу" и программу Grain From Ukraine.